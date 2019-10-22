Подросток сдал на металлолом угнанную машину

Пятнадцатилетнего школьника подозревают в краже автомобиля ВАЗ и перепродаже его на металлолом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пятнадцатилетнего школьника подозревают в краже автомобиля ВАЗ и перепродаже его на металлолом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Об угоне автомобиля «ВАЗ-21063» 1991 года выпуска на Шуваловском проспекте стало известно 14 октября. Машина стоила 20 тысяч рублей.

Через неделю полицейские увидели этот автомобиль у пункта приема металлолома в поселке имени Свердлова Всеволожского района. Его нашли в «разукомплектованном состоянии», отметили в пресс-службе.

Полицейские выяснили, что ВАЗ продали в пункт металлолома через сайт объявлений. Для этого злоумышленник подделал договор купли-продажи.

Вскоре стражи порядка нашли предполагаемого виновника угона — 15-летнего жителя Приморского района, ученика местной школы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому выдали подписку о невыезде. А машину вернули владельцу.