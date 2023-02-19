Криминал 19 февраля 2023, 12:48 Подросток с эпилепсией стал жертвой избиения на Урале МВД завело дело после избиения подростка с эпилепсией в Свердловской области РИА «Новости»

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Группа неизвестных напала на подростка с эпилепсией и аутизмом в городе Лесном Свердловской области. Как сообщили в группе «Подслушано в Лесном» во «ВКонтакте» родственники пострадавшего, злоумышленники напали на молодого человека на улице Энгельса.

Полиция завела уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, заявил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых в комментарии изданию E1.ru.

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Он подчеркнул, что криминалисты уже установили подозреваемых и сейчас проводят следственные действия для установления всех обстоятельств нападения.

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Горелых отметил, что главным подозреваемым стал ранее судимый местный житель, которому также понадобилась медицинская помощь.

«Дело в том, что, по предварительным данным, речь идет о душевнобольном человеке. Как только врачи закончат курс его лечения, полиция продолжит с ним работу», — пояснил представитель областного главка МВД.

Мать пострадавшего молодого человека в беседе с изданием «Новый день» пояснила, что на сына напали должники, которым он дал денег. По ее словам, медики диагностировали у подростка серьезную травму черепа.