Подросток с двумя подельниками убил пенсионера в Новороссийске

По версии следствия, подозреваемые заранее договорились совершить преступление и распределили роли. 17-летний подросток с 20-летним другом в ночь на 30 ноября выбили балконную дверь в квартире 67-летнего местного жителя. Их сообщник в это время наблюдал снаружи за окружающей обстановкой.

Проникнув внутрь, преступники впустили внутрь третьего участника кровавой расправы. Своей жертве они нанесли минимум восемь ударов рукояткой пневматического пистолета. Кроме этого, пенсионера били ногами и руками.

Забрав из квартиры более 200 тысяч рублей и ценные вещи, грабители скрылись. От полученных травм жертва скончалась на месте. Тело обнаружила родственница, днем 30 ноября.

По факту совершенного преступления было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе по статье «Убийство группой лиц, сопряженное с разбоем». Подозреваемых задержали и заключили под стражу.