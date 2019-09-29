Подросток с друзьями убил отца в Дагестане

Убийство произошло в поселке Загородный в Кировском районе Махачкалы 22 сентября. Шестнадцатилетнему подростку не нравилось, что 55-летний отец постоянно выпивает, а потом ругает его. Поэтому он попросил двух знакомых 17 и 18 лет помочь ему осуществить план.

Молодые люди пришли в дом мужчины и несколько раз ударили его по голове металлической трубой. Травмы оказались сильными, пострадавший умер на месте. После этого юноши вывезли тело на грузовом автомобиле в лес и уехали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Троих подростков взяли под стражу.