Криминал 29 марта 2023, 18:50 Подросток расправился с рецидивистом в Мордовии и спрятал тело в Нижегородской области Подросток убил угрожавшего семье мужчину в Мордовии и спрятал тело в Нижегородской области РИА «Новости»

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Нижегородские следователи задержали по подозрению в убийстве 17-летнего подростка из Мордовии. Тело убитого им мужчины нашли в реке Вачке. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

По данным ведомства, юноша ударил ножом в шею 40-летнего мужчину в поселке Тургенево в Мордовии. Избавиться от трупа молодому человеку помог его отец. Вместе с сыном он вывез тело в деревню Обуховку Нижегородской области, где выкинул труп в реку.

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Суд арестовал подростка. Следователи выяснили, что юноша расправился с ранее судимым за убийство трех человек мужчиной. В ходе дачи показаний обвиняемый объяснил, что схватился за нож после того, как погибший начал угрожать его семье расправой.

В рамках расследования уголовного дела следователи также дадут оценку действиям отца подростка, который скрывал преступление.