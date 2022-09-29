Подросток ранил ножом знакомую и выпал из окна в Санкт-Петербурге | 360°

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Подросток ранил ножом знакомую и выпал из окна в Санкт-Петербурге

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Подросток, находясь в состоянии наркотического опьянения, ударил ножом в шею знакомую, а потом выпал из окна. Об этом сообщил телеканал Piter.TV.

Школьник попал в больницу с переломом, ушибом спины и бедра. Врачи также зафиксировали у него отравление наркотическими веществами.

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Пострадавшая попала в больницу в состоянии средней тяжести. Возможно возбуждение уголовного дела.

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Санкт-Петербург

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