Подросток пытался застрелить знакомого в Подмосковье

Жителю Дмитрова предъявили обвинение в покушении на убийство. 17-летний юноша выстрелил в своего знакомого из переделанного в боевой сигнального пистолета. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

По данным ведомства, в минувшее воскресенье, 25 апреля, пьяный подросток вошел в незапертый дом своего знакомого в поселке Некрасовский. Хозяин в это время спал. Незваный гость вытащил сигнальный пистолет, который накануне переделал в боевой, и выстрелил в спящего мужчину.

Пострадавший получил травму головы и рваную рану в области виска. Прибывшие на место врачи оказали необходимую медицинскую помощь.

Устроившему стрельбу юноше предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». Следователи допросили обвиняемого и свидетелей происшествия. Для сбора доказательной базы назначили судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. В ближайшее время следователи обратятся с ходатайством в суд для избрания меры пресечения обвиняемому.