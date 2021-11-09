17-летний подросток пропал в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональное управление СКР.

Молодой человек ушел из дома 7 ноября. Он направлялся в соседнее село к другу. После того дня его никто не видел.

Парня разыскивают. Работает следственная группа.

«На вид 17 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серого цвета», — рассказали в ведомстве. Там подчеркнули, что по факту исчезновения юноши завели уголовное дело.