Подросток признался в убийстве бывшей девушки под Пензой

Правоохранители возбудили уголовное дело после убийства 17-летней девушки в Пензенской области. В преступлении подозревают 15-летнего подростка — по предварительной информации, они расстались, и в день гибели она приехала к нему, чтобы помириться.

«При взаимодействии следователей, криминалистов регионального следственного управления и сотрудников УМВД России по Пензенской области установлено, что к совершению убийства причастен 15-летний знакомый потерпевшей», — сказано на сайте следственного управления СК по Пензинской области.

Мать погибшей рассказала, что девушка пропала в ночь на 2 ноября, после того, как отправилась на встречу со знакомым молодым человеком в село Бессоновка, которое находится рядом с Пензой. Днем ее тело нашли полицейские рядом с железнодорожными путями. Они обнаружили на нем множественные колото-резанные раны.

Правоохранители допросили подростка — он признался, что вечером 1 ноября несколько раз ударил ее ножом после выяснения отношений. РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что девушка и парень раньше встречались. В тот день она поехала к своему бывшему молодому человеку, чтобы помириться после ссоры. По данным агентства, семья погибшей не знала про ее отношения с подростком.

Правоохранители задержали подозреваемого и провели обыск в его квартире. Там они нашли нож и личные вещи убитой. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения для несовершеннолетнего. По данным следствия, юноша уже стоял на учете у правоохранителей — его ловили за управление машиной без прав.