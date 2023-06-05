Криминал 05 июня 2023, 16:10 Подросток предстанет перед судом за нападение с ножом на отца при самообороне на Камчатке

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На Камчатке перед судом предстанет шестнадцатилетний подросток, который напал с ножом на отца во время самообороны. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По данным следствия, в апреле этого года отец вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже избивал сына, поэтому подросток испугался и начал обороняться, в результате чего ранил отца ножом.

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Как сообщили «Новые известия», против юноши возбудили уголовное дело, сейчас он находится в центре соцпомощи семье и детям.