Подросток получил условный срок за разбой в Новосибирске

Суд вынес приговор 16-летнему подростку из Новосибирска за разбой. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

Уточняется, что он пытался похитить телефоны у двух других подростков. Молодой человек попросил «позвонить» и планировал скрыться с гаджетами. Но ребята смогли оказать ему сопротивление и телефоны пришлось вернуть.

В результате молодого человека приговорили к двум годам условно и испытательному сроку в три года.