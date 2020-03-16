Подросток получил 6 лет за изнасилование девочки под Челябинском

Парень из Миасса выпивал вместе с 12-летней девочкой, а затем изнасиловал ее и ограбил. На подростка завели уголовное дело, а суд приговорил его к лишению свободы.

Во время слушания дела выяснилось, что вечером 25 августа 2019-го 15 летний подросток выпивал с девочкой. В какой-то момент он начал угрожать убийством и изнасиловал свою жертву. Затем он забрал ее вещи.

Миасский городской суд Челябинской области приговорил парня к шести годам и 10 дням заключения. Кроме того, суд взыскал 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Эту сумму получит пострадавшая девочка. Пока решение не вступило в силу и может быть обжаловано.