Подросток получил 23 удара ножом в Калининградской области

В Калининградской области от множественных ножевых ранений скончался 16-летний подросток. В причастности к убийству юноши следователи подозревают его 34-летнего дальнего родственника, однако мужчина свою вину отрицает. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

По данным правоохранителей, тело юноши было обнаружено 8 декабря на улице Майской в поселке Добровольск Краснознаменского района. На теле подростка очевидцы увидели множественные ножевые ранения. Следователи предполагают, что к убийству молодого человека был причастен его 34-летний дальний родственник, проживающий в том же поселке.

«Обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес не менее 23-х ударов ножом несовершеннолетнему. От полученных ранений юноша умер на месте преступления, а обвиняемый с места преступления скрылся», — говорится в сообщении СК.

Несмотря на то, что причастность к убийству мужчина отрицает, все доказательства указывают именно на него. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.