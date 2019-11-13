Подросток отдал 2,5 млн рублей на развитие Telegram-канала

Полиция начала проверку информации о краже 2,5 миллиона рублей у подростка. Взрослый мужчина с помощью соцсетей выманил у школьника такую сумму якобы для развития канала в социальной сети.

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Москвичка 12 ноября не нашла 2 515 000 рублей в домашнем сейфе. Оказалось, что некий мужчина путем обмана получил эти деньги от ее сына. «Приятель» по соцсетям дурачил молодого человека в течение трех месяцев. Женщина подала заявление в полиции, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«Опрошенный по данному факту несовершеннолетний пояснил, что в августе 2019 года в социальной сети он познакомился с молодым гражданином, который предложил ему создать свой канал в соцсети и самостоятельно зарабатывать деньги, но для запуска и рекламы канала необходимы денежные средства», — уточнили в полиции.

Известно, что парень начал периодически давать своему «другу» деньги с сентября 2019 года. Средства мальчик брал из сейфа родителей. Необходимые суммы он переводил на банковскую карту мужчины или отдавал ему лично. Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, речь шла о развитии канала в социальной сети Telegrаm.