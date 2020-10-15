Подросток обокрал артистку Большого цирка во время вечеринки

Это произошло во время вечеринки, которую устроил сын артистки в ее отсутствие. После возвращения домой женщина заметила, что пропали ее украшения. Сын рассказал, что собирал дома друзей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 16-летний знакомый сына потерпевшей, Сергей В.», — рассказал источник.

Молодой человек сознался в краже. Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего.