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    15 октября 2020, 15:44

    Подросток обокрал артистку Большого цирка во время вечеринки

    Дарья Морозова

    Подросток украл у артистки Большого московского цирка драгоценностей на сумму почти 225  000 рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Это произошло во время вечеринки, которую устроил сын артистки в ее отсутствие. После возвращения домой женщина заметила, что пропали ее украшения. Сын рассказал, что собирал дома друзей.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 16-летний знакомый сына потерпевшей, Сергей В.», — рассказал источник.

    Молодой человек сознался в краже. Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего.