Подросток обокрал артистку Большого цирка во время вечеринки
Подросток украл у артистки Большого московского цирка драгоценностей на сумму почти 225 000 рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Это произошло во время вечеринки, которую устроил сын артистки в ее отсутствие. После возвращения домой женщина заметила, что пропали ее украшения. Сын рассказал, что собирал дома друзей.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 16-летний знакомый сына потерпевшей, Сергей В.», — рассказал источник.
Молодой человек сознался в краже. Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего.