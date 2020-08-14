Подросток насмерть задавил 15-летнюю школьницу. Жители Ставрополья потребовали честного суда

Молодой человек в селе Кочубеевское Ставропольского края на полной скорости наехал на 15-летнюю девочку. Она скончалась от полученных травм. Все произошло 13 августа. После этого люди массово вышли на улицы. Они требуют справедливого суда на парнем.

Известно, что смертельный случай произошел из-за автомобильных гонок. В них участвовали два подростка. По данным телеканала РЕН ТВ, у них не было водительских прав.

Один из них решил совершить обгон и не заметил переходящую дорогу девочку. Он ее сбил, а затем скрылся с места ДТП.

Ситуацию прокомментировал губернатор Ставрополью Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. В своем посте он разместил видео, где видно множество возмущенных людей. Они пришли к отделению полиции.

«Как отец, прекрасно понимаю чувства, которые испытывают жители Кочубеевского […] Это запрос на справедливость, я его полностью поддерживаю», — заявил он.

По его словам, виновника произошедшего уже задержали. Им оказался несовершеннолетний местный житель и представитель цыганской диаспоры. Он сбежал с места аварии, так как испугался ответственности. Владимиров заметил, что подросток достиг возраста, когда наступает уголовная ответственность. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего». Оно находится на рассмотрении первого отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления СК РФ по региону. Как заявили в ведомстве, следователи и криминалисты уже осмотрели место трагедии.

«Тщательному изучению подвергнуты видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавшие момент ДТП и действия подозреваемого после произошедшего», — рассказали в СК.

Следствие ходатайствовало о заключении 16-летнего подозреваемого под стражу.

Тем временем люди требуют не только справедливого суда, но и выдворения цыганской диаспоры из их села. Местные жители на улице скандировали «Выселяй». Видео этого момента появилось в Сети.