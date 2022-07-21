Подросток насмерть избил пенсионера в Карелии

Подросток из города Пудож в Карелии прикончил пенсионера, а затем угнал его автомобиль. Об этом сообщил karelinform.ru со ссылкой на республиканский Следственный комитет.

Ситуация произошла в феврале 2022 года. Подросток и его знакомый распивали алкоголь вместе с 50-летним мужчиной. В какой-то момент между ними возник конфликт. Молодой человек избил пострадавшего, и пенсионер погиб от полученных травм. После случившегося злоумышленник забрал ключи от его машины, а на следующий день угнал автомобиль.

Против него возбудили уголовное дело.