Подросток нашел сумку с младенцем на юго-востоке Москвы

Подросток подобрал сумку с новорожденным возле дома в Москве. Младенцу три дня от роду, он жив, малыша госпитализировали. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Сумку с младенцем, брошенную на земле, утром в среду подобрал несовершеннолетний. Он обнаружил ее возле одного из жилых домов по улице Перерва на юго-востоке столицы.

Мальчик жив. На нем была бирка о рождении 6 марта 2022 года. Трехдневного малыша доставили в одну из детских больниц столицы.

Источник: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам примут процессуальное решение. Прокуратура Москвы взяла на контроль дальнейшее жизнеустройство ребенка.

Ранее в Москве заключили под стражу мать двух восьмимесячных близнецов, которых обнаружили истощенными в квартире жилого дома. Малышей госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. По решению суда 37-летнюю мать отправили в СИЗО, где она пробудет как минимум до 16 апреля. Родителям предъявили обвинение в покушении на убийство, ранее они уже были лишены родительских прав на других детей, писал RT.