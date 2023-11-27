Криминал 27 ноября 2023, 08:28 Подросток на Урале погиб в бассейне из-за застрявшей в сливе руки Baza: в Свердловской области 12-летний школьник застрял в сливе бассейна и погиб Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

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Стали известны обстоятельства гибели 12-летнего подростка в бассейне города Полевского Свердловской области. Его рука застряла в сливном отверстии для фильтрации, после чего мальчик захлебнулся. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Ребенок умер вечером 24 ноября на групповом занятии в бассейне физкультурно-спортивного комплекса. Прокуратура Свердловской области сообщала, что он захлебнулся. Инструктор подняла мальчика из воды и попыталась реанимировать, но безуспешно.

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По информации канала, другие дети — всего на занятие пришли 19 человек от 12 до 17 лет — заметили, что их друг долго не мог вынырнуть, и позвали на помощь. Один из очевидцев опустился под воду и заметил, что рука подростка застряла в сливном отверстии для фильтрации. Освободить ее удалось только после того, как выключили установку. На тот момент подросток уже не подавал признаков жизни.

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