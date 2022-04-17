Подросток на мопеде протащил полицейского по улицам Владивостока

Управлявший мопедом 17-летний подросток протащил по дороге Владивостока зацепившегося за заднее сидение сотрудника ДПС. Об этом сообщила пресс-служба СК по Приморскому краю.

По данным ведомства, полицейский увидел управлявшего мопедом подростка на улице Русской. Он потребовал от него остановиться и предъявить документы. Но молодой человек, только увеличил скорость. Правоохранитель пытался задержать мопед, но в итоге юноша протащил его на своем транспортном средстве около 350 метров. Снятое видео очевидцами в своем Telegram-канале опубликовало РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек едет на мопеде, к которому сзади прицепился сотрудник дорожной службы. Остановившись юноша бросил свое транспортное средство и сбежал.

Следователи завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Гонщика быстро вычислили и задержали. В данный момент он находится на допросе. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства происшествия.