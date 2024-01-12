Криминал 12 января 2024, 22:52 Подросток на Кубани убил опекуншу и скрылся на ее машине Подросток застрелил опекуншу и скрылся на ее машине в Краснодарском крае РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Краснодарском крае 14-летнего подростка обвинили в убийстве опекунши. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого СУ СК России.

«Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю 14-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве 54-летней женщины (часть 1 статьи 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

Реклама

Как выяснили правоохранители, женщина и мальчик находились на летней кухне частного дома, когда между ними возникла ссора. Подросток схватил оружие и два раза выстрелил в опекуншу. Потом подозреваемый уехал на автомобиле жертвы. Проехав около километра, несовершеннолетний оставил машину и бросил оружие в лесу.

В итоге подростка задержали. Во время допроса он признался в содеянном. Следователи собираются ходатайствовать о заключении его под стражу.

Ранее подросток в Ачинске признался в жестоком убийстве одноклассника, тело которого мальчик бросил в реку. По данным следствия, погибший школьник пришел в гости к подозреваемому. Дома товарищи поссорились и обвиняемый взял топор и ударил 12-летнего друга.