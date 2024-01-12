12 января 2024, 22:52
Подросток на Кубани убил опекуншу и скрылся на ее машине
Подросток застрелил опекуншу и скрылся на ее машине в Краснодарском крае
В Краснодарском крае 14-летнего подростка обвинили в убийстве опекунши. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого СУ СК России.
«Следственным отделом по Тихорецкому району СКР по краю 14-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве 54-летней женщины (часть 1 статьи 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.
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Как выяснили правоохранители, женщина и мальчик находились на летней кухне частного дома, когда между ними возникла ссора. Подросток схватил оружие и два раза выстрелил в опекуншу. Потом подозреваемый уехал на автомобиле жертвы. Проехав около километра, несовершеннолетний оставил машину и бросил оружие в лесу.
В итоге подростка задержали. Во время допроса он признался в содеянном. Следователи собираются ходатайствовать о заключении его под стражу.
Ранее подросток в Ачинске признался в жестоком убийстве одноклассника, тело которого мальчик бросил в реку. По данным следствия, погибший школьник пришел в гости к подозреваемому. Дома товарищи поссорились и обвиняемый взял топор и ударил 12-летнего друга.
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