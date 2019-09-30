Подросток избил ребенка в Кузбассе после отказа есть камни

Учащийся средней школы пытался заставить есть камни мальчика девяти лет. Ребенок отказался это делать, за что был сильно избит. Все происходящее снималось на видео, после чего правоохранители возбудили административное дело.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Кемеровской области, инцидент снимал на телефон сверстник 13-летнего нападавшего. Теперь подростки могут попасть на профилактический полицейский учет. Правоохранители организовали проверку после случившегося и все материалы направят специалистам по делам несовершеннолетних.

Директор московской школы уволил методиста, запретившего отпускать детей в туалет во время урока Подробнее

По информации «Вести-Кузбасс», избиение мальчика произошло в конце сентября в Осинниках. Школьник заставлял его есть камни, а затем начал бить по голове. В итоге ребенок упал, а позже его привели в местную больницу с травмами лица. Сотрудники полиции возбудили дело об избиении.

Директор школы Галина Дунина объяснила произошедшее тем, что учащиеся ее учебного заведения просто таким образом развлекались и играли. Она отметила, что инцидент произошел за территорией школы.