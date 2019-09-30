Подросток избил ребенка в Кузбассе после отказа есть камни
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Кемеровской области, инцидент снимал на телефон сверстник 13-летнего нападавшего. Теперь подростки могут попасть на профилактический полицейский учет. Правоохранители организовали проверку после случившегося и все материалы направят специалистам по делам несовершеннолетних.
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По информации «Вести-Кузбасс», избиение мальчика произошло в конце сентября в Осинниках. Школьник заставлял его есть камни, а затем начал бить по голове. В итоге ребенок упал, а позже его привели в местную больницу с травмами лица. Сотрудники полиции возбудили дело об избиении.
Директор школы Галина Дунина объяснила произошедшее тем, что учащиеся ее учебного заведения просто таким образом развлекались и играли. Она отметила, что инцидент произошел за территорией школы.