Подросток из Забайкалья застрелил отца во время ссоры

Ученик 11 класса из села Ломы Сретенского района Забайкальского края застрелил из ружья своего отца. Как рассказал «360» детский омбудсмен региона Иван Катанаев, семья подростка была благополучной.

«Произошел выстрел. Пока не известно, что произошло. То ли он играл с ружьем, то ли несчастный случай. Пока расследование идет», — рассказал Катанаев.

Пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю сообщила, что инцидент произошел 2 марта. Подросток во время ссоры выстрелил в отца несколько раз. Он попал мужчине в лицо и грудь. По предварительным данным, убийство произошло из-за плохих отношений между сыном и отцом. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

СМИ написали, что погибший мужчина был тираном. Он якобы часто прикладывался к бутылке, избивал детей, а в день смерти угрожал сыну убийством. Следователи сейчас ищут очевидцев конфликта.