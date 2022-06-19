Подросток из Забайкалья признался в убийстве дедушки

Следователи задержали 15-летнего жителя села Акша Забайкальского края по подозрению в убийстве его дедушки. Подросток признался, что застрелил родственника, сообщила пресс-служба краевого СУ СК.

Тело 68-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли 19 июня. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105). Они немедленно начали работу на месте преступления «для закрепления следов». Подозреваемого искали вместе с сотрудниками полиции. Через несколько часов задержали внука погибшего. При допросе, который провели совместно с законным представителем подростка, адвокатом и психологом, парень признал вину.

Его задержали на 48 часов. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.