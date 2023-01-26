Криминал 26 января 2023, 00:05 Подросток из Уреня до смерти избил пьяного мужчину, пытаясь не пустить его за руль

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В Уренском районе Нижегородской области 16-летний подросток до смерти избил пьяного 33-летнего мужчину. Молодой человек пытался не пустить погибшего за руль. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-релиз следственного управления СК по региону.

Убийство произошло 20 января, неподалеку от кафе на окраине Уреня. Между посетителями заведения произошла ссора из-за того, что мужчина попытался сесть за руль в пьяном состоянии. Чтобы не дать ему это сделать, подросток избил оппонента. От полученных травм мужчина погиб.

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Против подростка возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.