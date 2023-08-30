Криминал 30 августа 2023, 23:53 Подросток из Петербурга вспорол артерию собутыльнику из Киргизии

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Подросток из Санкт-Петербурга поранил ножом своего собутыльника из Киргизии. Об этом сообщила Neva.Today.

Следователи установили, что 28 августа 17-летний молодой человек распивал алкоголь с 41-летним приезжим. В какой-то момент между ними произошла ссора, и подросток ударил оппонента ножом в шею и в лицо, задев артерию.

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Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. На следующий день полиция задержала подозреваемого. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о покушения на убийство.