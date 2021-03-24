Подросток из Петербурга покончил с собой, не получив поддержки экстренных служб

В Санкт-Петербурге 17-летний юноша покончил жизнь самоубийством. Но перед этим он позвонил в экстренные службы. Не получив ожидаемой поддержки, подросток бросил трубку и завершил задуманное.

По данным сайта «Фонтанка.ру», тело школьника нашли в квартире дома, расположенного на улице Олеко Дундича. Рядом с ним полицейские обнаружили ружье. В полицию обратилась его бабушка.

Известно, что сначала юноша позвонил в экстренную службу по номеру 112, уточнил Telegram-канал Mash. Он назвал оператору свой адрес, обозначив, что произошло самоубийство. Девушка уточнила, с кем это произошло. На это школьник ответил: «Со мной, сейчас».

Оператор спросила, что он хочет сделать с собой, а после уточнила, какая служба ему требуется.

«Не знаю. Кого нужно?» — сказал подросток и бросил трубку.

Он покончил с собой через несколько минут. Сейчас причины и обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. По неподтвержденной информации, школьник совершил самоубийство, потому что не получил ожидаемой эмпатии от оператора.

Также по данным «Фонтанки.ру», семья мальчика не стояла ранее на учете. А найденное с телом ружье, по предварительной информации, было зарегистрировано на имя отца.