Криминал 01 февраля 2023, 18:33 Подросток из Петербурга надругался над девочкой в подъезде

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Ученик девятого класса из района Купчино Санкт-Петербурга надругался над девочкой 2010 года рождения в подъезде дома на Дунайском проспекте. Заявление в полицию написала мать пострадавшей. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Telegram-канал телеканала 78.ru.

Как сообщила женщина, подросток совершил против ее дочери насильственные действия сексуального характера и снял процесс на камеру. После он распространил эротические фотографии с участием ребенка в Сети.

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Полицейские возбудили уголовные дела по статьям «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Насильственные действия сексуального характера».