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    27 апреля 2022, 05:34

    Подросток из Оренбурга продал фанату футбола штаны вместо футболки с автографами игроков

    Арина Бобкова

    Подросток из Оренбурга в интернете продал футбольному фанату из Орла старые спортивные штаны вместо футболки с автографами спортсменов.

    Как сообщает 56orb.ru, подросток сообщил футбольному фанату, что у него есть футболка с автографами известных спортсменов. За «раритет» он запросил восемь тысяч рублей.

    Но когда пришла посылка, в ней вместо футболки лежали старые спортивные штаны. С ними незадачливый любитель автографов и отправился в полицию.

    Те быстро вычислили отправителя — 17-летнего жителя Оренбурга — и сообщили о нем своим коллегам.

    Теперь он рискует отправиться в колонию за мошенничество на пять лет.