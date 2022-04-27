Подросток из Оренбурга продал фанату футбола штаны вместо футболки с автографами игроков

Подросток из Оренбурга в интернете продал футбольному фанату из Орла старые спортивные штаны вместо футболки с автографами спортсменов.

Как сообщает 56orb.ru, подросток сообщил футбольному фанату, что у него есть футболка с автографами известных спортсменов. За «раритет» он запросил восемь тысяч рублей.

Но когда пришла посылка, в ней вместо футболки лежали старые спортивные штаны. С ними незадачливый любитель автографов и отправился в полицию.

Те быстро вычислили отправителя — 17-летнего жителя Оренбурга — и сообщили о нем своим коллегам.

Теперь он рискует отправиться в колонию за мошенничество на пять лет.