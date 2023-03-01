Криминал 01 марта 2023, 23:27 Подросток из Новосибирска избил незнакомца и отнял у него часы

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В Новосибирске 15-летний подросток избил неизвестного мужчину и украл у него часы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Железнодорожного межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новосибирской области.

Ситуация произошла в январе 2023 года. Злоумышленник напал на ранее незнакомого мужчину, после чего ударил его по лицу как минимум 10 раз и украл часы. Ущерб составил более восьми тысяч рублей.

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Подросток признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело.