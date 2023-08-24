Криминал 24 августа 2023, 12:16 Подросток из Москвы купил пневмат на маркетплейсе и выстрелил в лицо другу Подросток в Москве выстрелил в лицо другу из пневмата, который купил на Wildberries Unsplash

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Подросток из Москвы приобрел в интернет-магазине Wildberries пневматический пистолет, а после выстрелил из него в лицо своему другу. Об этом «Известиям» сообщил источник.

По его данным, родители стрелявшего подростка не знали о наклонностях сына и его приобретении. Он свободно купил пневматический пистолет в интернет-магазине. Затем спрятал оружие в своей комнате.

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Подросток не долго думая воспользовался покупкой и выстрелил в лицо своему другу. Пострадавшего госпитализировали с травмами глаза. Врачи предположили, что пуля находится в теле мальчика.

Полиция приступила к проверке по данному происшествию.

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