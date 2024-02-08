Криминал 08 февраля 2024, 09:16 Подросток из Кузбасса предстанет перед судом за ложное сообщение о «минировании» школы МВД: подростку из Кузбасса грозит до 5 лет тюрьмы за «минирование» школы РИА «Новости»

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Подросток из Киселевска Кемеровской области предстанет перед судом за ложное сообщение о минировании школы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года в полицию Киселевска из единой диспетчерской службы поступило сообщение об угрозе одной из местных школ. Правоохранители и сотрудники экстренных служб прибыли на сигнал. При обследовании здания ничего не обнаружили. Спустя время полицейские установили звонившего.

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«Им оказался 15-летний учащийся данного образовательного учреждения. Он стал фигурантом уголовного дела», — указали в ведомстве.

Подросток решил похулиганить и сообщил о «минировании» школы с телефона одноклассника. Расследование уголовного дела завершили. По статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма подростку грозит до пяти лет лишения свободы.

В начале февраля из торгового центра «Охотный ряд» в Москве эвакуировали почти 500 человек. Причиной стало сообщение о минировании от анонима.