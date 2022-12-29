Криминал 29 декабря 2022, 22:46 Подросток из Кургана пойдет под суд за вооруженное нападение на продавца

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Подростка из Кургана заподозрили в вооруженном нападении на сотрудника продуктового магазина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по Курганской области.

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По версии следователей, преступление 17-летний подросток совершил ночью 23 декабря. Он пробрался в магазин продуктов и начал угрожать сотруднице пневматическим пистолетом. Злоумышленник потребовал у нее отдать ценные вещи. Подростка задержали спустя некоторое время. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Теперь ему грозит до десяти лет заключения.