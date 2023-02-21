21 февраля 2023, 16:42
Подросток из Кирова стал фигурантом уголовного дела за экстремизм и хулиганство
В Кирове 17-летний молодой человек стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел по факту экстремизма и хулиганства. Об этом сообщило сетевое издание Newsler.
Молодой человек вместе с друзьями выкрикивал националистические лозунги, призывал к экстремистским действиям. Прохожий сделал злоумышленникам замечание, после чего они избили мужчину, написали Nation News.
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Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.
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Экстремизм
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