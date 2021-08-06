Подросток из ЯНАО нашел на улице телефон и потратил деньги владельца

Подросток из Тазовского (ЯНАО) нашел на улице чужой телефон и оплатил с него онлайн-игры. Теперь в отношении 15-летнего местного жителя заведено уголовное дело. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СКР России по региону.

Уточняется, что на экране смартфона молодой человек увидел сообщение о денежном остатке на счете Сбербанка. В результате он потратил 22 тысячи рублей.

На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба». Родители школьника компенсировали владельцу телефона ущерб. Уголовное дело направлено в суд.