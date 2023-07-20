20 июля 2023, 16:18
Подросток и его друг стали фигурантами дела о распространении запрещенных веществ в Пензе
Подросток из Пензы и 21-летний житель Мокшанского района стали фигурантами уголовного дела из-за распространения наркотиков. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пензенской области.
Молодые люди познакомились в феврале 2023 года. Подросток рассказал, что зарабатывает деньги на распространении веществ. Собеседники решили вместе заниматься этим делом. В конце месяца они забрали крупную партию веществ, расфасовали наркотик и успели сбыть одну партию.
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Злоумышленников задержали 28 февраля 2023 года. У них изъяли более 80 свертков и пакетов с наркотиком. Масса составила более 33 граммов. Уголовное дело направили в суд.
Наркотики
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