Подросток едва не зарубил топором сводного брата
В селе Глухониколаевка в Омской области 15-летний юноша ударил сводного брата по голове топором, заступившись за отца, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Следственный комитет России.
11 октября 44-летний мужчина и его 28-летний пасынок распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого отчим получил ножевое ранение. Родной сын потерпевшего увидел произошедшее, схватил топор и ударил им по голове сводного брата.
Сейчас оба мужчины находятся в больнице. Подростку предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.
Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.