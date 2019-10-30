Подросток едва не зарубил топором сводного брата

11 октября 44-летний мужчина и его 28-летний пасынок распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого отчим получил ножевое ранение. Родной сын потерпевшего увидел произошедшее, схватил топор и ударил им по голове сводного брата.

Сейчас оба мужчины находятся в больнице. Подростку предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия.