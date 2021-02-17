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    17 февраля 2021, 23:13

    Подросток едва не прирезал сверстника в Пензенской области

    Артур Блянихов

    В Пензенской области конфликт местных подростков закончился поножовщиной. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный следственный комитет.

    По данным информагентства, конфликт между молодыми людьми произошел 9 февраля. Они зашли погреться в подъезд, где между ними и вспыхнула ссора. Во время выяснения отношений один из подростков выхватил нож и пырнул им оппонента в живот. Пострадавшего госпитализировали. Нападавший задержан. Возбуждено уголовное дело.