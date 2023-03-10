Криминал 10 марта 2023, 18:06 Подростку из Башкирии вынесут наказание за торговлю наркотиками

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В Удмуртии пройдет суд над 17-летним молодым человеком, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по республике.

Следствие установило, что подросток прибыл в республику 16 января с целью распространения наркотиков через тайники.

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Сам подросток во время допроса признал свою вину. Также были опрошены возможные свидетели. Материалы дела передали в суд.

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