10 марта 2023, 18:06
Подростку из Башкирии вынесут наказание за торговлю наркотиками
В Удмуртии пройдет суд над 17-летним молодым человеком, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по республике.
Следствие установило, что подросток прибыл в республику 16 января с целью распространения наркотиков через тайники.
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Сам подросток во время допроса признал свою вину. Также были опрошены возможные свидетели. Материалы дела передали в суд.
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Наркотики
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