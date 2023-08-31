Эксклюзив 31 августа 2023, 16:48 Подростков, обвиняемых в сожжении школьницы в Пермском крае, доставили в суд Суд изберет меру пресечения двоим обвиняемым в сожжении пермской школьницы

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Началось заседание суда, на котором изберут меру пресечения подросткам, обвиняемым в сожжении школьницы в поселке Октябрьском Пермского края. В распоряжение «360» поступило видео с одним из подозреваемых, снятое в здании суда.

Сначала по делу об убийстве 15-летней девушки проходил только один молодой человек. Теперь на скамье подсудимых оказались двое подростков. Предполагается, что суд продлит обвиняемым арест.

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По версии следствия, в ночь на 8 июля школьница пришла в гости к другу, после чего молодой человек облил девушку горючей жидкостью и поджег недалеко от своего дома. Старшеклассница получила обширные ожоги, ее госпитализировали, но врачам не удалось спасти пациентку.

По мнению жителей Октябрьского, подозреваемый действовал не один, а с двумя друзьями. Люди, пришедшие на похороны школьницы, рассказали, что пострадавшая успела сообщить отцу и медперсоналу про изнасилование.