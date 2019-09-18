Подростков на Алтае задержали за двойное убийство

Двое молодых людей 15 и 16 лет задержаны в селе Солонешное Алтайского края. Их подозревают в жестоком убийстве двух местных жителей. Преступления произошло в ходе конфликта с одной из жертв.

Тела двух жителей села Солонешное с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме 17 сентября. На стенах в комнатах можно было увидеть следы крови. По данному факту Белокурихинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве двух лиц. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Следователи быстро смогли найти двух подозреваемых. Ими оказались учащиеся лицея 15 и 16 лет. Правоохранители выяснили, что вечером 16 сентября они пришли в частный дом. Там молодые люди выясняли отношения с мужчинами 52 и 37 лет, которые, по мнению подозреваемых, могли похитить запчасти. Во время конфликта подростки жестоко избили своих жертв. Те получили многочисленные травмы и позже скончались.

Несовершеннолетних задержали. В скором времени им будет избрана мера пресечения дела. Следователи собирают доказательства их виновности. Расследование дела продолжается.