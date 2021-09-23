Подростков из Севастополя приговорили к заключению за распространение наркотиков

Двух подростков из Севастополя приговорили заключению за то, что они занимались распространением наркотиков через закладки. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Гагаринского районного суда.

По данным следователей, подростки зарегистрировались в чате, который занимается продажей наркотиков. Они планировали делать закладки с запрещенным веществом и получать за это деньги.

«Ребята планировали получать по 300 рублей за каждую закладку», — заявили в ведомстве.

Они должны были пройти «стажировку», однако во время распространения наркотиков их задержали. У школьников изъяли производное N-метилэфедрона и амфетамин в крупном размере.

С учетом признательных показаний суд приговорил фигурантов к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.