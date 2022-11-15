Криминал 15 ноября 2022, 20:15 Подростков из Пензенской области заподозрили в серии краж

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Подростки из села Кижеватово Пензенской области стали подозреваемыми в деле о кражах. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на данные облпрокуратуры.

По версии следователей, ситуация произошла в октябре 2021 года и мае 2022-го. Двое молодых людей 18-ти и 15-ти лет три раза похитили лом цветных металлов из жилых и нежилых помещений в Кижеватово. Награбленное подростки сдали на металлолом. Ущерб от из действий составил более 18 тысяч рублей.

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После этого к группировке присоединился 16-летний подросток. Они протирались в здание и украли алюминиевый стол, два металлических стула и два компрессора из холодильника.

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Полицейские смогли задержать злоумышленников. Против них возбудили уголовное дело.