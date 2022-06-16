Подростков из Омска осудили за ряд краж и угонов

Двоих подростков 16-ти и 17-ти лет из Полтавского района Омской области осудили за угон автомобиля и совершение краж. Об этом сообщил gorod55.ru.

Молодые люди совершили преступления 19 сентября. Они угнали ВАЗ, на котором решили отправиться в Омск. В Шербакульском районе бензин в автомобиле закончился. Злоумышленников задержали.

Помимо данного эпизода, 16-летнего парня заподозрили в краже и еще двух угонах автомобилей. Суд приговорил его к пребыванию в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Второго молодого человека заподозрили также в краже денег из продуктового магазина. Он отделался условным сроком в полтора года с испытательным периодом в год.