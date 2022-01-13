Подростков из Мурома будут судить за приобретение и хранение наркотиков

Двоих 17-летних подростков из Мурома ждет суд за приобретение и хранение наркотических средств. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следователей, 5 октября 2021 года подростки в городе Муром распространяли стикеры интернет-магазина наркотиков. При этом за распространение рекламы им заплатили веществами. В этот же вечер они получили координаты тайника. Однако на месте их задержали сотрудники ГИБДД МО МВД России «Муромский». У них конфисковали сверток с наркотиками. Масса вещества составила 1,1 грамма. Задержанные полностью признали свою вину.