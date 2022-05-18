Подростков из Москвы заподозрили в подготовке к убийству бездомных. Они отрицают вину

Сотрудники полиции Москвы заподозрили троих подростков в подготовке убийства бездомных. Сами обвиняемые свою вину не признали. Об этом сообщил RT со ссылкой на ОНК Москвы.

Полицейские предположили, что преступление молодые люди планировали совершить у станции Косино Московской железной дороги. На данный момент они находятся ИВС ЮЗАО в камерах одиночного типа. Злоумышленники заявили, что планировали лишь прогнать бездомных, а их палатки поджечь. Однако отрицают подготовку к убийству.

Молодые люди утверждали, что бомжи засоряли лес и распивали спиртные напитки, что и спровоцировало ненависть в их адрес, передал NEWSNN.RU.