Подростки жестоко избили ребенка в Хабаровском крае

Несколько подростков избили мальчика в городе Советская Гавань Хабаровского края. Они сняли издевательства на видео и выложили в Сеть. Однако кадры слишком жестокие, и закон запрещает публиковать их в СМИ.

На кадрах видно, как несколько подростков удерживали мальчика и сильно били его в голову хорошо поставленными ударами. Пока ребенок плакал, они продолжали его избивать и оскорблять. На видео обратило свое внимание объединение «Амур. Поиск». Руководитель Сергей Савельев рассказал сайту kp.ru, что оказался в курсе случившегося.

«Один из подростков учится в школе самбо. Тренер знает обо всем этом. И в школе знают. Подросток, которого били, постоянно подвергается систематическому насилию и унижению в школе. Я не знаю, почему молчит мама. Возможно, это кому-то выгодно. Надеюсь, правоохранительные органы обратят внимание на ситуацию», — отметил он.

Собеседник подчеркнул, что подростку, который напал на мальчика, все сходит с рук из-за его спортивной деятельности. Его нарушения прощают, потому что он успешно участвует в соревнованиях и приносит награды.

Издание обратилось к детскому омбудсмену по Хабаровскому краю Виктории Трегубенко. Она подчеркнула, что знает про эту ситуацию, и добавила, что в полиции изучают обстоятельства случившегося.