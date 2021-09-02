Подростки задержали грабителя до приезда полицейских в Красноярске

Два 14-летних подростка смогли задержать мужчину, который ограбил пожилого жителя Красноярска. Парни удерживали злоумышленника до приезда полиции. Об этом сообщил РИА ФАН.

Ограбление произошло в Ленинском районе. Следователи выяснили, что мужчина ограбил 61-летнего красноярца. Он украл у него семь тысяч рублей, после чего попытался сбежать.

Однако два школьника увидели происшествие и задержали злоумышленника до приезда полицейских. Следователи выяснили, что ранее мужчина уже был судим. Против него возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.