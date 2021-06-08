Подростки из Волжского выдумали стрелявшего по ним мужчину. Они открыли огонь друг по другу

Подростки получили ранения из пневматического оружия в результате стрельбы друг в друга в Волжском. Происходящее они снимали на телефон. Историю про открывшего по ним огонь мужчину дети выдумали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

В понедельник, 8 июня, около 10:45 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина в Волжском некий мужчина стрелял в двух подростков, которые получили ранения. Неизвестный скрылся.

Десятки патрулей и нарядов полиции задействовали для его розыска и задержания. Однако оказалось, что никакого мужчины не существовало.

«Травмы получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона», — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас с несовершеннолетними работают полицейские. Сотрудники МВД выясняют, чем подростки руководствовались, придумав эту историю. Уточняется, что ранее школьники не попадали в поле зрения полиции, на учете не состояли. Проводится проверка по факту заведомо ложного вызова специализированных служб.