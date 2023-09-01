Эксклюзив 01 сентября 2023, 12:23 Подростки в Пермском крае подрались с девочкой-инвалидом. Отец обидчиц рассказал свою версию СКР возбудил уголовное дело после избиения школьницы в Пермском крае из-за фото

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В Октябрьском городском округе Пермского края избили 14-летнюю девочку-инвалида. Следком возбудил уголовное дело. Отец предполагаемых обидчиц рассказал «360», что поводом стали публикация фото в соцсетях и шапка, которую не вернули.

Общались нормально

Драка случилась вечером 25 августа в селе Ишимово. По версии следствия, несовершеннолетней девочке причинили «физические и психические страдания» по малозначительному поводу. Уголовное дело возбудили по статье 116 УК России «Побои».

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«Они не то чтобы дружили, но нормально разговаривали. <…> Девочки учатся в деревне. Пострадавшая учится в коррекционной школе, а наши девочки в деревне. Но раньше она тоже в деревне училась», — сказал отец двух сестер, которых заподозрили в нападении.

Открыто девочки конфликтовали впервые, но разногласия были и ранее: пострадавшую несколько раз просили, в том числе через родителей, не выкладывать в соцсети совместные фотографии. Нападение произошло на очередной встрече по этому поводу.

«Спросили, почему, дескать, до сих пор выкладываешь эти фото. И какую-то еще шапку или бейсболку она забрала. Из-за этого все началось у них», — заявил мужчина.

Моральное наказание

Отец уверен, что побоев могли избежать. Девочки, по его словам, во всем раскаялись. С матерью пострадавшей пока не связывались: по деревне пустили слух, что она не станет ни с кем разговаривать, и мужчина не решился идти на контакт. Раньше семьи общались.

«Есть там побои, синяки, и все. Никакого перелома, ничего такого. Она бегает хорошо, я вчера ее лично видел, девочки видели. Бегает, прыгает, смеется, все нормально с ней», — рассказал он о состоянии потерпевшей.

За выходку девочек оставили без телефона. Отец пообещал наказать их «морально».